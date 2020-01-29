У Болгарії провалився вотум недовіри уряду
|17:00 29.01.2020
|Болгария
Правляча коаліція Болгарії в середу витримала вотум недовіри, ініційований опозицією, яка звинуватила уряд в нездатності захистити навколишнє середовище і гарантувати водопостачання.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Парламент у складі 240 членів відхилив цю пропозицію 124 голосами. 102 депутати підтримали вотум недовіри, а дев'ять - утрималися.
У своїй заяві опозиційна Соціалістична партія нагадало про багатомісячну нестачу води в промисловому місті Перник, яка поставила під загрозу постачання питною водою майже 100 000 людей.
Опозиція також висунула уряду звинувачення в незаконному імпорті відходів, забрудненні повітря промисловими викидами і забрудненні річок.
Це було четверте голосування за довіру до правоцентристського уряду прем'єр-міністра Бойка Борисова, який прийшов до влади в травні 2017 року.
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