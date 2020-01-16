Противодиверсионный катер «Юнармеец Дагестана» проекта 21980 (тип «Грачонок»), вошедший в состав Каспийской флотилии в 2019 году, принял участие в занятии в пункте базирования в Махачкале (Дагестан).

Его экипаж отработал элементы курсовой задачи К-1, в ходе которой выполняются мероприятия по приготовлению к бою и походу, пишет пресс-служба Минобороны России.

Маневренный противодиверсионный катер охраны водного района многоцелевого назначения «Юнармеец Дагестана» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования кораблей КФл и ближних подходах к ним.

Катера «Грачонок» оснащены современным комплексом вооружения, радиоэлектронными и радиотехническими средствами, благодаря которым могут обнаруживать объекты в толще воды на дистанциях в 300 м и проводить обследование дна на глубинах до 200 м. Кроме того, экипажи кораблей могут проводить изучение дна и подводных объектов с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов и водолазного оборудования.

Помимо этого, в пресс-сслужбе сообщают, что защиту от атак ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) условного противника отработали во время тренировки по развёртыванию полевых пунктов управления Каспийской флотилии (КФл) на территории Республики Дагестан и в Астраханской области.

В рамках плановых тренировок военнослужащие КФл развернули подвижные пункты управления, в работе которых были задействованы подразделения по борьбе с БпЛА, инженерные подразделения и подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, безопасность пунктов управления обеспечили войсковые подразделения военной полиции Астраханского и Махачкалинского гарнизонов.

Специалисты войск химзащиты, используя термодымовую аппаратуру, установили дымовые завесы для маскировки пунктов управлений. Подразделения ПВО КФл в составе зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» и переносных зенитно-ракетных комплексов во взаимодействии с расчетами комплексов радиоэлектронной борьбы 49-й армии ЮВО отразили атаки ударных БпЛА условного противника.

Войсковые подразделения военной полиции защитили пункты управлений от разведывательно-диверсионных групп условного противника, в роли которого выступили подразделения специального назначения.