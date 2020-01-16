Тактический воздушный десант Черноморского флота уничтожил условного противника в Крыму
|16:30 29.01.2020
|Крым
На межвидовом полигоне Опук в оккупированном Крыму проведені учения с подразделениями армейского корпуса Черноморского флота.
По замыслу планового учения диверсионно-разведывательная группа условного противника совершает переход в район складов материально-технического обеспечения для проведения диверсии на военных объектах, пишет пресс-служба Минобороны России.
Подразделение тактического воздушного десанта, получив разведывательные данные о «противнике» было переброшено на вертолетах в назначенный район для блокирования и уничтожения диверсантов.
Выполнив высадку и обнаружив условного противника, военнослужащие атаковали группу диверсантов, а затем провели зачистку выявленных схронов оружия и боеприпасов.
В ходе проведения учения подразделения тактического десанта отработали организацию развёртывания наблюдательных постов, поиск и ведение боевых действий против диверсионно-разведывательных групп, наведение артиллерии и авиации для поражения условного противника с использованием комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и оказание медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения в ходе боестолкновения.
Подразделения тактического воздушного десанта предназначены для оперативной и скрытной переброски различными способами в назначенный район.
Особенностью данных подразделений является их способность перемещаться по фронту и в его глубину с использованием транспортных и многоцелевых вертолётов, при огневой поддержке ударной армейской авиации.
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