РНКБ станет основным инвестором Севастопольского морского банка
|16:00 29.01.2020
|Крым
Центральный банк Российской Федерации принял решение о санации (финансовой поддержке) АО «Севастопольский Морской банк» и назначил его основным инвестором РНКБ Банк (ПАО).
Об этом сообщила пресс-служба Банка России, пишет Крыминформ.
«Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО «Севастопольский Морской банк» (Севастополь), – говорится в сообщении. – Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с Агентством по страхованию вкладов в качестве инвестора будет привлечен РНКБ Банк (ПАО)».
В пресс-службе регулятора уточнили, на период передачи банка инвестору вводится временная администрация. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов Севастопольского морского банка не вводится. Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.
Ранее комитет банковского надзора Банка России утвердил план участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства Севастопольского морского банка.
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