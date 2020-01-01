Колишній політв’язень Кремля, український режисер з Криму Олег Сенцов не збирається йти в політику та створювати партію.

Про це Сенцов написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Центр журналістських розслідувань.

«Я вважаю, що не треба виправдовуватися, коли вважаєш себе правим. Я ніколи цього не робив та не збираюсь цим займатися. І коли інформаційні смітники намагаються кидати у тебе брудом та кричати, що ти продався Ахметову/Пінчуку/Соросу/Путіну/масонам та мормонам – це говорить лише про те, що ти на правильному шляху і комусь почав заважати. Я не збираюсь йти у політику чи створювати якусь там партію. Я буду робити те, що роблю на користь Україні, та говорити те, що думаю. На моїй улюбленій футболці є такий напис: «BORN FREE» (народжений вільним). Саме таким я намагаюсь залишатися й нікому не вдасться мене, ані купити, ані залякати!», – зазначив режисер.

Сенцов зараз перебуває у США, де у Вашингтоні він разом з заступницею постійного представника президента України в АРК Тамілою Ташевою та координаторкою громадської організації «Медійна ініціатива за права людини» Марією Томак 28 січня взяв участь у слуханнях «Життя під окупацією: стан з правами людини в Криму» у Гельсінському комітеті.

«Свідчення перед Гельсінському Комісією Олега Сенцова та Таміли Ташевої – потужні та вчасні. За дві години вдалося обговорити ключові аспекти картини порушень прав людини в окупованому Криму, включно з політичними переслідуваннями, внутрішньо переміщеними особами, порушенням свободи вираження поглядів, свободи слова та віросповідання, застосування тортур і насильства, активістів, які безвісно зникли і чиє місцезнаходження залишається невідомим до сьогодні», – написала Томак у Facebook.

Нагадаємо: 7 вересня у київському міжнародному аеропорту «Бориспіль» зустріли українських політв’язнів і військовополонених моряків ВМСУ, яких доставити з Росії в результаті обміну утримуваних осіб між Україною та РФ. Офіс президента України опублікував список українців, які повернулися на батьківщину.

У листопаді 2019 року п’ятьом колишнім політв’язням, які після обміну з Росією повернулися в Україну, Фонд українського бізнесмена Віктора Пінчука придбав квартири в Києві. Йдеться про кримчан Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та жителів окупованої Луганщини Артура Панова і Олексія Сизоновича. Через російську окупацію вони не мають можливості повернутися додому.



У січні 2020 року сім’я Олега Сенцова переїхала з окупованого Криму до нього в Київ.