Парламентська асамблея Ради Європи оприлюднила попередньо погоджений проект рішення щодо оскарження повноважень російської делегації через порушення росіянами зобов'язань перед Радою Європи.

Проект був підготовлений в моніторинговому комітеті нідерландцем Тіні Коксом, пише ZN,UA.

Зазначається, що документ винесуть на голосування у середу, 29 січня. Проект вже пройшов попереднє схвалення у моніторинговому комітеті.

Згідно з оприлюдненим текстом проекту, пропонується уникнути накладання на Росію будь-яких обмежень, оскільки, за словами представників країн-членів ПАРЄ, Росія показала прогрес у виконанні вимог Асамблеї. Разом з тим, у документі відсутні будь-які згадки про численні порушення прав людини з боку Росія як в анексованому Криму, так і в Донбасі.

"ПАРЄ підкреслює, що вона є найважливішою європейською платформою, де може відбуватися політичний діалог з Росією щодо її зобов'язань за Статутом Ради Європи, і де Російську Федерацію можна притягнути до відповідальності на базі принципів та цінностей Ради Європи", - йдеться в рішенні.

Нагадаємо, 27 січня член литовської делегації в ПАРЄ Емануеліс Зінгеріс під час обговорення порядку роботи на зимову сесію виступив з пропозицією оскаржити права Росії в ПАРЄ.

16 січня Верховна Рада підтримала відновлення участі української делегації в ПАРЄ. Україна відмовилася від участі в осінній сесії Асамблеї через зняття з Росії санкцій.

У 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в ПАРЄ за анексію українського Криму й агресію в Донбасі. У відповідь делегація РФ відмовилася брати участь у сесіях Асамблеї і сплачувати внески.

Однак 25 червня 2019 року ПАРЄ зняла санкції з делегації Росії без будь-яких додаткових умов. Наступного дня асамблея відновила права російської делегації у повному обсязі. При цьому РФ не виконала жодної умови для повернення до організації: не деокупувала Крим і Донбас, не звільнила всіх українських політв'язнів.

Українська та грузинська делегації оскаржили рішення про повернення РФ до ПАРЄ. В Асамблеї створили групу з протидії РФ (Україна, Грузія, Литва, Латвія й Естонія).

Докладніше про проблеми ПАРЄ після відновлення статусу РФ читайте у матеріалі Володимира Кравченка "Яка Рада, така й порада".