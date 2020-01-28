Ситуация с водой в Крыму будет и дальше ухудшаться из-за глобальных изменений климата на планете.

Об этом РИА Новости Крым рассказал метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, правительство РФ уже принимает необходимые меры, пишут Новости Крыма.

По словам Романа Вильфанда, за последние 150 лет средняя глобальная температура поднялась почти на один градус, а до конца века эта цифра может вырасти еще на 1,5-2 градуса.

"Есть жесткий сценарий, который говорит, что если не препятствовать потеплению, то температура может повыситься и на более значимую величину – пять градусов, что приведет к тяжелым последствиям. Глобальное потепление имеет выраженные региональные особенности. Максимальная скорость потепления происходит в умеренных и полярных широтах. Максимум потепления - в зимние месяцы", - рассказал Роман Вильфанд.

По его словам, в северных широтах скорость потепления – 0,6 градусов за 10 лет при среднем показателе по планете - 0,17 градусов.

"Есть особенность, которая касается именно Крыма. Температура на полуострове тоже растет, но чуть медленнее, чем в умеренных широтах. При потеплении климата происходит перераспределение осадков. Если в умеренных широтах осадки остаются на том же уровне, то в южных – уменьшаются. Это ощущается в Крыму, Ставрополье, Краснодарском крае и эти регионы станут еще более засушливыми", - пояснил Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас в России работают над решением данной проблемы.

"Это не катастрофа, к этому нужно готовиться и адаптироваться. Проблема абсолютно понятна и это дает возможность избежать последствий. В начале января правительство утвердило национальный план адаптации к изменения климата, и в течение двух лет все регионы должны подготовиться к ним", - подчеркнул Роман Вильфанд.

В региональном гидрометеоцентре изданию сообщили, что в ближайшее время на полуострове не приходится ждать серьезных дождей, которые улучшат водную ситуацию.

"Ожидаются умеренные дожди по всей территории. Есть вероятность сильных дождей в горах, южных и восточных районах. Но пока очень сильных дождей, которые могли бы улучшить ситуацию с водой в Крыму, не ожидается. Кроме того, в горах в четверг и пятницу ожидается мокрый снег, сильного снегопада не ждем", - рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, погода в ближайшие дни останется теплой и начало последнего месяца зимы похолодание не принесет.

"Теплый влажный воздух с Атлантики принес опять теплую погоду. Дневные температуры высокие – 7-12 градусов тепла, прохладнее будет только в четверг и пятницу после прохождения фронта – 4-9 градусов тепла. Ночные температуры тоже высокие, отрицательных не будет. В начале февраля тепло. Температура будет держаться выше многолетней нормы", - сообщила Любецкая.

Как ранее сообщалось, запасов воды в крымских водохранилищах хватит до июня. Водохранилища естественного стока сейчас заполнены на 37%.