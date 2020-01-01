Специалисты "Астраханского Судостроительного Производственного Объединения" погрузили главные двигатели на головное судно проекта 00216М.

Об этом сообщает пресс-служба ОСК, передает sudostroenie.info.



Параллельно ведутся трубомонтажные и достроечные работы, а также завершаются основные корпусные. Ожидается, что до конца недели будет погружена котельная установка.

Аналогичные работы на втором танкере запланированы на февраль. Сейчас специалисты предприятия готовятся к началу затяжки кабеля и обстройке кают.



Напомним, что строительство судов ведется по лизинговой программе "Машпромлизинг" для ООО "Волготранс". Ранее состоялась церемония имянаречения головного танкера "Портньюс", прошедшая в рамках выставки "Нева-2019".

Танкеры-химовозы проекта 00216М — справка

Самоходные суда, предназначенные для смешанной (река-море) перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, без ограничения по температуре вспышки паров, патоки, а также вредных жидких веществ наливом.

Длина — 141 м

Ширина — 16,7 м

Высота борта — 6 м

Дедвейт в реке (при осадке 3,6 м) — 5350 т

Дедвейт в море (при осадке 4,6 м) — 7900 т

Автономность — 15 сут.

Скорость — до 10 уз

Экипаж — до 13 чел.





Фото: ОСК