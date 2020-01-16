ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии готовятся к военному конкурсу
|14:20 29.01.2020
|Абхазия
Танкисты российской военной базы в Абхазии приняли участие в соревнованиях за право представлять соединение на конкурсе «Танковый биатлон» среди военнослужащих 49-й общевойсковой армии.
В марте текущего года выявленные два лучших экипажа базы будут бороться за право участия в состязаниях лучших танкистов ЮВО. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020), пишет пресс-служба МО России.
С начала учебного года на полигоне Майкопский в Адыгее около 40 экипажей танков Т-72Б3 базы выполнили конкурсные упражнения боевых стрельб по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты на удалениях от 1 до 5 км.
Кроме того, механики-водители танков прошли имитированную трассу АрМИ повышенной сложности – с полосой препятствий в виде водных бассейнов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.
Контроль мастерства владения боевыми машинами в ходе соперничества осуществлялся, в том числе, и с использованием беспилотных летательных аппаратов.
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