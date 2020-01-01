ФСБ России при въезде в Крым задержали автомобиль с тайником
|14:00 29.01.2020
|Крым
В пункте пропуска «Перекоп» на админгранице с оккупированным Крымом выявлен автомобиль с тайником.
Сотрудники управления пресекли попытку бесконтрольного провоза запрещенной продукции с территории "сопредельного государства". Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму, пишет КИА.
Так, в ходе осмотра иномарки, прибывшей в пункт пропуска «Перекоп» под управлением гражданина Украины 1974 г.р., жителя г. Николаева, пограничники обнаружили оборудованную полость в основании пассажирского сидения.
При детальном осмотре из тайника извлекли подсанкционную продукцию, запрещенную к перемещению через российско-украинскую границу.
По результатам дополнительной проверки транспортное средство и его владелец переданы представителям Крымской таможни для проведения правовой оценки совершенных действий и принятия соответствующего решения.
Что именно было в тайнике оккупационное ведомство не сообщило, однако заявило, что чаще всего на территорию оккупированного полуострова пытаются провезти мясомолочную продукцию, товары сельскохозяйственного назначения, семена различных растительных культур, которые в свою очередь запрещены к провозу правилами фитосанитарного контроля.
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