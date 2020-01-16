Директор крымских частных зоопарков пришел к "полному взаимопониманию" с оккупантами

13:40 29.01.2020   Крым

Т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов, вице-премьер Андрей Рюмшин и предприниматель Олег Зубков окончательно согласовали единую позицию по вопросу функционирования и развития парка львов Тайган. 

Об этом сообщает управление информации и пресс-службы главы оккупированного Крыма, передает Крыминформ.

«Приводим парк в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Власти Крыма окажут необходимое содействие. Инвестиционный совет Республики Крым рассмотрит предложения, в том числе по развитию парка», – сказал Аксенов.

Глава оккупированного Крыма напомнил, что нерешаемых вопросов нет. «Если требуется мое участие или координация с федеральными органами власти, я помогу. Если есть спорные вопросы, смело набирайте, номер телефона у вас есть», – отметил он.

Вице-премьер – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин сообщил, что уже создана рабочая группа из представителей всех ответственных министерств и ведомств, которая определила ответственных за намеченные мероприятия и сроки их выполнения.

В свою очередь Олег Зубков, согласно сообщению пресс-службы главы оккупированного Крыма, подтвердил наличие полного взаимопонимания с республиканскими органами власти, что помогло определить реальные сроки устранения нарушений в парке и подготовить все необходимые документы.

Очередное заседание рабочей группы по вопросам реализации дорожной карты по устранению выявленных нарушений пройдет до 15 февраля.

24 января предприниматель Олег Зубков после встречи с Сергеем Аксеновым сообщил о том, что они смогли преодолеть конфликт, обсудили проблемные вопросы функционирования парка львов «Тайган» и обсудили дорожную карту по выходу из ситуации.

В настоящее время деятельность парка «Тайган» приостановлена решением Белогорского районного суда из-за выявленных нарушений.



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