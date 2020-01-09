Крупнейший на Крымском полуострове банк «РНКБ» увеличил размер комиссии за снятие наличных со своих кредитных карт со 100 до 299 рублей.

Это в «РНКБ» объяснили общероссийской практикой, пишут Новости Крыма.

«Мы привели тариф к среднероссийским показателям, — пояснил зампред правления «РНКБ» Николай Билан. — Кроме того, кредитная карта не предназначена для снятия наличных. Ею можно без комиссии рассчитаться в терминалах и при этом получать бонусы и кэшбеки на покупки. Кредитная карта в основном нужна в качестве займа до зарплаты, ее можно использовать для мелких покупок в течение льготного периода обслуживания».

По словам банковского руководителя, у «РНКБ» нет цели заработать на высокой комиссии, и если их клиентам нужна наличка для крупной покупки, пусть они приходят в банк для получения кредита «под выгодный процент» с постепенным возвращением займа.