Крымский банк увеличил комиссию за снятие наличных с кредиток в три раза
|13:20 29.01.2020
|Крым
Крупнейший на Крымском полуострове банк «РНКБ» увеличил размер комиссии за снятие наличных со своих кредитных карт со 100 до 299 рублей.
Это в «РНКБ» объяснили общероссийской практикой, пишут Новости Крыма.
«Мы привели тариф к среднероссийским показателям, — пояснил зампред правления «РНКБ» Николай Билан. — Кроме того, кредитная карта не предназначена для снятия наличных. Ею можно без комиссии рассчитаться в терминалах и при этом получать бонусы и кэшбеки на покупки. Кредитная карта в основном нужна в качестве займа до зарплаты, ее можно использовать для мелких покупок в течение льготного периода обслуживания».
По словам банковского руководителя, у «РНКБ» нет цели заработать на высокой комиссии, и если их клиентам нужна наличка для крупной покупки, пусть они приходят в банк для получения кредита «под выгодный процент» с постепенным возвращением займа.
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