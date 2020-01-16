Росія створила багато викликів глобальній безпеці, окупувавши Крим, серед яких – нарощування військ РФ на території українського півострова та блокування міжнародного моніторингу, що потребує посиленої реакції з боку США й інших країн Заходу.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив посол України в США Володимир Єльченко під час зустрічі напередодні з американськими журналістами, пише Defense News.

"Крим перетворюється на величезну військову базу", - наводить слова українського посла американське видання.

У цьому зв'язку Єльченко підкреслив, що Україні "потрібно більш активне залучення Сполучених Штатів", а також глибша співпраця з іншими країнами, "щоби залучити їх у процес".

Єльченко запевнив, що питання Криму українська сторона обов'язково порушуватиме під час переговорів з Помпео у Києві. Крім того, говоритиметься й про можливості розширення американських і міжнародних санкцій проти Росії, яка ускладнює звітування про ситуацію з правами людини у Криму.

Посол України в США також висловив упевненість, що американська сторона збереже свою послідовну позицію на підтримку Української держави.

"Ми дуже добре знаємо, що Україна має потужну двопартійну підтримку в цій країні. За досвідом усіх моїх попередніх зустрічей у Держдепартаменті впродовж перших двох тижнів моєї каденції в Вашингтоні я зробив висновок, що і в Держдепі існує дуже сильна підтримка політики України – політики невизнання (анексії – ред.) Криму, військової та оборонної допомоги", - зауважив Єльченко.

Державний секретар США Майкл Помпео планує 30 січня прибути до Києва з візитом.