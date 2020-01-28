В российском Северодвинске радиационный фон подскочил в 9 раз

12:40 29.01.2020   Россия

28 января в Северодвинске Архангельской области был зафиксирован новый скачок радиационного фона. 

Датчик на проспекте Труда, 48 показал превышение уровня радиации в 9 раз. Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на “Интерфакс”. 

Начальник отдела гражданской защиты администрации города Валентин Магомедов сразу же поспешил заверить журналистов в том, что фон якобы на самом деле находится в норме, а скачок вызван «техническими неисправностями в работе датчиков». 

Также СМИ сообщают, что по предварительной информации, 28 января в 10:18 в одно из городских медицинских учреждений по локальной сети поступила рекомендация от службы ГО закрыть все окна и форточки и не выходить на улицу. Такое же сообщение было и 8 августа, когда произошёл "инцидент" в окрестностях города. 

При этом очевидцы сообщают, что в районе Севмаша что-то горит, а в городе замечены «люди одетые в биозащитные костюмы, которые проводят какие-то работы», пишет телеграм-канал “Запретное мнение”. 

Напомним, что 8 августа прошлого года на полигоне в Неноксе (входит в состав Северодвинска) во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания произошёл взрыв, в результате которого погибли семь человек: пять сотрудников «Росатома» и два представителя Минобороны РФ. 



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