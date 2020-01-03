Россия рассматривает возможность отказаться от выполнения советско-американского «соглашения Шеварднадзе-Бейкера», в соответствии с которым было разграничено морское пространство Берингова пролива.

Целесообразность дальнейшего исполнения соглашения в понедельник в закрытом режиме обсудили профильные комитеты Совета Федерации, рассказал «Интерфаксу» глава комитета по международным делам Константин Косачев, передает finanz.ru.

По его словам, на заседании были приглашены представители МИДа, ФСБ и Росрыболовства, и все «были едины» в своей позиции. Она в ближайшее время будет официально доложена спикеру СовФеда Валентине Матвиенко.

Соглашение, подписанное в 1990 году, так и не было ратифицировано на уровне парламента ни при Советском союзе, ни Россией. Это означает, что режим его применения - «временный», сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В соответствии со статьей 15 федерального закона «О международных договорах РФ», соглашения о территориальных границах, в том числе о разграничении континентального шельфа подлежат ратификации. А без нее не имеют обязывающей юридической силы, хотя и могут применяться на временной основе.

Идею покончить с соглашением и де-факто объявить российской часть экономической зоны, которую своей считают США, в октябре прошлого года высказал сенатор от Камчатского края Борис Невзоров.

По его словам, договор Шеварнадзе-Бейкера носил дискриминационный характер и несправедливо лишил Россию территории в 78 тысяч кв км Берингова моря, включая континентальный шельф.

«При введении 200-мильных исключительных экономических зон между нашими странами в районе Берингова и Чукотского морей, которые накладывались друг на друга на протяжении 1500 миль, разграничения морских пространств в соответствии с международной практикой должны проходить по срединной линии, равноудалённой от берегов двух стран. Однако из-за уступок Шеварднадзе границу спорных участков провели по американской ортодромической прямой линии», - объяснял Невзоров.

В результате, по его словам, Россия потеряла возможность ежегодно добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба, а также лишилась доступа к нефтегазовым месторождениям на сотни миллиардов долларов.

Временная линия разграничения стала препятствием для развития Северного морском пути, говорил Невзоров: «Теперь, когда танкер пойдёт с газом, нужно спрашивать американцев: разрешите мы пройдём по экономической зоне. Это вообще абсурд».

Спикер СовФеда Валентина Матвиенко поддержала идею сенатора. «Мы всё стесняемся, мы всё скромничаем. Нас молотят по всем этим самым, а мы только грозим, что примем симметричные меры. Так надо принимать симметричные меры - ну, сколько можно проглатывать такое отношение к России?», - возмутилась Матвиенко.