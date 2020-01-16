#Морські_загрози_2020 (10). Євросоюз підтверджує свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, і частиною такої підтримки є вимога до Росії забезпечити вільний та безперешкодний прохід кораблів Керченською протокою, відповідно до міжнародного законодавства.

Про це 28 січня у Брюсселі на пресконференції за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Ми маємо бути наполегливими і продовжувати спостерігати за тим, що там відбувається. Ми продовжуємо закликати Росію забезпечити безперешкодний та вільний прохід в Азовське море та у зворотному напрямку, відповідно до міжнародного права. Ми збільшили нашу підтримку з метою пом’якшити ефект від російських дій по дестабілізації регіону Азову. Ми здійснили ряд заходів, включаючи відкриття офісу ЄС у Маріуполі, і підтримали місцеву економічну диверсифікацію", - зауважив Боррель.

Він підкреслив, що ЄС буде продовжувати підтримку незалежності та територіальної цілісності України, і підтвердження такої підтримки стосується Азовського регіону, що вимагає вільного та безперешкодного проходу в Азовське море та у зворотному напрямку.

Мінтранс РФ фактично перекрив рух Керченською протокою з 21 по 24.12.19, начебто через технічні роботи.

До того в листопаді час штучного утримання росіянами в Керченській протоці суден, що прямують до/з портів Бердянська та Маріуполя зріс в кілька разів у порівнянні з жовтнем 2019 року.

18 січня Україна та Грузія направили скаргу до Міжнародної морської організації (IMO) на протиправні дії Росії в Азовському та Чорному морях через перешкоджання пошуково-рятувальним операціям у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці. Україна також висловила протест у зв’язку з неправомірним розширенням радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ району обслуговування на акваторію Азовського моря та Керченської протоки. Київ наполягає, що оголошення навігаційної інформації з безпеки мореплавства мають поширюватися виключно українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ.