На Херсонской верфи Smart Maritime Group (SMG) 28 января был спущен на воду третий по счету за последний год насыщенный корпус танкера, изготовленный по заказу голландской компании Veka Shipbuilding.

Как сообщает ЦТС, судну присвоили имя Synergy. Как и у двух предыдущих танкеров из этой серии - Aimee и Еmma - длина судна - 110 м, ширина - 13,5 м, высота борта - 6,6 м, масса корпуса - 1200 тонн, грузовместимость - 5320 тонн.

К строительству насыщенного корпуса танкера Synergy судостроители Smart Maritime Group приступили в мае 2019 года. Планировалось, что проект будет реализован за 10 месяцев. За это время нужно было изготовить корпус, провести монтаж общесудовых систем трубопроводов, монтаж палубного насыщения, а также выполнить окраску корпуса. Стоимость контракта составила свыше 2 млн евро.

Напомним, что 15 марта прошлого года в Херсоне и Николаеве одновременно были спущены на воду корпуса танкеров Aimee и Emma. Как писал ЦТС, Aimee уже приступил к перевозкам на маршруте между портами Бельгии.





Фото: Александр Петренко/SMG