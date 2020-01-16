Кингисеппский машиностроительный завод выполнил работы по капитальному ремонту главных двигателей М503 десантного катера проекта 11770.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, пишет sudostroenie.info.



Данный десантный катер, входящий в состав Черноморского флота ВМФ РФ, предназначен для транспортировки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной техники и подразделений десанта.



Особенность десантного катера данного проекта заключается в том, что его движение основано на принципе воздушной каверны, что обеспечивает скорости хода более 30 уз. Кроме того, он оснащен новым видом водометного движителя.