ТОВ «СП Рісойл Термінал», яке оперує терміналом із перевалки наливних і зернових вантажів у морському порту «Чорноморськ», в 2019 році збільшило вантажообіг порівняно з 2018 роком в 2,9 разу, або на 1,509 млн тонн — до 2,298 млн тонн.

Про це свідчать дані адміністрації морського порту «Чорноморськ», пишуть Порти України.

У 2019 році термінал збудував вісім нових силосів загальною ємністю 150 тис. кубометрів. Після запуску нових потужностей загальний обсяг одноразового зберігання зерна досяг 350 тис. кубометрів.

ТОВ «СП Рісойл Термінал» оперує причалами №1, 3, 5-6, 10-12 морського порту «Чорноморськ». Термінал здійснює перевалку харчових наливних вантажів з 2001 року. Зерновий комплекс введений в експлуатацію в березні 2016 року. У 2018 році термінал збільшив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 5,8%, або на 43,6 тис. тонн — до 789,3 тис. тонн.

Risoil S.A. заснована в 2000 році в Женеві (Швейцарія). Основними напрямками діяльності компанії є забезпечення логістики олії, насипних і генеральних вантажів у портах Чорного моря, продаж і виробництво рослинних олій, торгівля зерновими та олійними культурами в контейнерах, зберігання і переробка агропромислових продуктів.

Крім ТОВ «СП Рісойл Термінал» у порту «Чорноморськ», компанія володіє терміналом із перевалки рослинних олій ТОВ «Рісойл Південь» у морському порту «Південний», ТОВ «Морський технічний центр», ПрАТ «Роздільнянський елеватор», Олійнопресовим заводом ТОВ «Біойл Універсал Україна», олійно-екстракційним заводом« Бісер Олива» (Болгарія) та іншими активами.

У січні 2020 року ТОВ «Рісойл-Херсон» виграло конкурс на концесію майна ДП «Херсонський морський торговельний порт». ТОВ «Рісойл-Херсон» є консорціумом ТОВ «Петро ойл енд кемікалс» (Georgian Industrial Group) і Risoil S.A. Частка ТОВ «Петро ойл енд кемікалс» становить 60%, Risoil — 40%.