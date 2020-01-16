Ренійський морський порт у 2019 році скоротив вантажообіг порівняно з 2018 роком на 4,3% — до 1,275 млн тонн.

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України», пишуть Порти України.

Частка Ренійського порту у вантажообігу морських портів України склала 0,8% (у 2018 році — 0,9%, в 2017 році — 0,8%).

Перевалка транзитних вантажів знизилася на 0,4% — до 1,262 млн тонн, експортних вантажів — в 2,1 разу, до 12,8 тис. тонн.

Переробка наливних вантажів знизилася на 30,7% — до 30,02 тис. тонн. Зокрема, перевалка наливних хімічних вантажів збільшилася на 16,6% — до 28,15 тис. тонн. Переробка нафтопродуктів скоротилася в 10,3 разу — до 1,87 тис. тонн.

Перевалка сипучих вантажів знизилася на 2,8% — до 1,239 млн тонн. Зокрема, переробка зерна зросла на 7,4% — до 765,34 тис. тонн. Перевалка хімічних вантажів і мінеральних добрив скоротилася в 3,7 разу — до 38,57 тис. тонн. Переробка інших сипучих вантажів зросла на 11,8% — до 435,29 тис. тонн.

Переробка тарно-штучних вантажів скоротилася в 2,3 разу — до 6,05 тис. тонн. Зокрема, перевалка хімічних вантажів і мінеральних добрив склала 6,04 тис. тонн. Переробка інших тарно-штучних вантажів склала 0,01 тис. тонн.

Ренійський морський порт розташований на лівому березі річки Дунай у 63 милях від гирла річки. Проектна потужність — 7,7 млн тонн. Кількість вантажних причалів — 33, довжина вантажного причального фронту — 3,957 кілометра.

Відповідно до реєстру АМПУ, в порту працюють ДП «Ренійський морський торговельний порт», ПП «Реніліс», ТОВ «Рені-Термінал», ТОВ «Агро-Рені», ТДВ «Ренійський елеватор», ТОВ «Рені-Лайн», ТОВ «Укрчем», ПП «Ларус Шиппінг» та інші портові оператори.

Ренійський морський порт у 2018 році збільшив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 18,5% — до 1,332 млн тонн.