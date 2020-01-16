У 2019 році морпорти збільшили пасажиропотік на 65%

11:00 29.01.2020   Украина

Морські порти України в 2019 році збільшили кількість обслужених пасажирів водного транспорту порівняно з 2018 роком на 65% — до 537 923. 

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України», пишуть Порти України.

У тому числі кількість пасажирів на внутрішніх рейсах виросла на 66% — до 528 128, на іноземних рейсах — на 13%, до 9795.

За даними АМПУ, Одеський морський порт збільшив кількість обслужених пасажирів водного транспорту на 65,4% — до 532 013. У тому числі число пасажирів на внутрішніх рейсах виросло на 66,1% — до 527 004, на іноземних рейсах — на 15,1%, до 5009.

Усть-Дунайський морський порт збільшив кількість обслужених пасажирів на 10,7% — до 5910. У тому числі число пасажирів на внутрішніх рейсах виросло на 9,8% — до 1124, на іноземних рейсах — на 10,9%, до 4786.

У грудні 2019 року Одеський морський порт обслужив на внутрішніх рейсах водного транспорту 138 пасажирів проти двох пасажирів у грудні 2018 року.

За даними АМПУ, морські порти України в 2018 році обслужили 326 985 пасажирів водного транспорту, у тому числі на внутрішніх рейсах — 318 320, на іноземних рейсах — 9665.



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