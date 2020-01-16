"Справа 26 лютого": Повідомлено про підозру у скоєнні воєнного злочину кримському «судді»

10:40 29.01.2020   Крым

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру у скоєнні воєнного злочину «судді» так званого «Верховного суду Республіки Крим», причетного до кримінального переслідування українських громадян - учасників проукраїнського мітингу, який проходив 26 лютого 2014 року біля Верховної Ради АРК.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури автономі, пише Центр журналістських розслідувань.

У прокуратурі нагадали, що окупаційні «правоохоронці» під час «досудового слідства» стверджували, що саме проукраїнськи налаштовані учасники мітингу провокували заворушення 26 лютого 2014 року під будівлею кримського парламенту. За цими фактами ними, в порушення ст.70 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року було пред’явлено обвинувачення заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу та іншим активістам.

У подальшому, кримінальна справа розглядалась колегіально «суддями» незаконно створеного «Верховного суда Республики Крым». Під час судового розгляду «судді», порушуючи вимогу ст.67 Конвенції діяти лише відповідно до тих законодавчих положень, які були чинними до моменту скоєння правопорушення, тобто українських, застосовували кримінально-процесуальне законодавство РФ. А також, в порушення ч.4 ст.75 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року, позбавили «обвинуваченого» процесуальних прав та засобів захисту.

«За результатами судового розгляду, «судді» незаконно створеного «Верховного суда Республики Крым», нехтуючи вимогами ст.70 Конвенції щодо не висування обвинувачення проти осіб, що перебувають під захистом, за вчинки або переконання скоєні або виражені ними до початку окупації, колегіально винесли «вирок», яким одного з керівників Меджлісу визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.212 УК РФ, тобто в організації масових заворушень, що супроводжувались застосуванням насилля та пошкодженням майна», – зазначили у прокуратурі АРК.

Як зазначається, кримському «судді» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.438 КК (порушення законів та звичаїв війни).

Як опвідомлялось, 21 листопада 2019 року прокуратура АРК повідомила про підозру у скоєнні воєнних злочинів двом колишнім суддям Апеляційного суду АР Крим, які після окупації півострова перейшли на службу Росії і вже у складі так званого «Верховного суда Республики Крым» переслідували учасників проукраїнського мітингу, що відбувався біля Верхової Ради АР Крим 26 лютого 2014 року.

Нагадаємо:

26 лютого 2014 року біля кримського парламенту відбулися два мітинги – за збереження територіальної цілісності України, організований Меджлісом кримськотатарського народу, і сепаратистський мітинг прихильників «Русского единства». Організаторами заходів виступили голова Меджлісу Рефат Чубаров і лідер «Русского единства» Сергій Аксенов. Тоді в результаті тисняви і сутичок двоє людей загинули.
29 січня 2015 року слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримінальну справу. Російськими силовиками в окупованому Криму був затриманий заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз за підозрою «в організації і участі в масових заворушеннях 26 лютого 2014 року». 15 квітня по цій же «справі» був заарештований Алі Асанов, 7 травня в селі Грушівка під Судаком – Мустафа Дегерменджі.
20 червня 2016 року «Верховний суд Криму» ухвалив рішення розділити «справу 26 лютого» і судити його фігурантів окремо. Справу Чийгоза як «організатора» масових заворушень розглядав «Верховний суд Криму», справи інших п’ятьох фігурантів: Мустафи Дегерменджі, Алі Асанова, Арсена Юнусова, Ескендера Емірваліева і Ескендера Кантемирова, передані в «Центральний райсуд» Сімферополя.
11 вересня 2017 року «Верховний суд Республіки Крим» засудив заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до 8 років позбавлення волі в колонії загального режиму. Його звинуватили в «організації масових заворушень» під час мітингу біля Верховної Ради АРК за територіальну цілісність України 26 лютого 2014 року, напередодні окупації Криму Росією.



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