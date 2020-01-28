Глава дипломатії ЄС і єврокомісар із розширення невдовзі приїдуть в Україну

10:20 29.01.2020   Украина

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель і комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї мають намір у найближчі тижні відвідати Україну.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це єврочиновники заявили на пресконференції за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі у вівторок ввечері.

Боррель заявив, що має намір у найближчі тижні відвідати Україну, щоб показати потужну підтримку ЄС.

"Україна — не лише близький сусід, а є ключовим партнером ЄС. І сьогодні було дуже зрозуміло, що ми рішуче підтримуємо ваш амбітний порядок денний реформ в Україні. Я вже передав це президенту Володимиру Зеленському, і це мій намір, і також намір комісара відвідати Україну у найближчі тижні та наголосити на нашій рішучій підтримці", - заявив Боррель.

За інформацією "Європейської правди", візит глави дипломатії ЄС відбудеться у березні.

Своєю чергою Варгеї додав, що планує відвідати Київ 11 і 12 лютого, аби ознайомитися з роботою українського уряду.



Ще на цю тему:

15:01 28.01.2020
Гончарук і міністри прилетіли до Брюсселя на Раду асоціації Україна-ЄС
11:01 28.01.2020
Гончарук проведе Шосте засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі
18:25 22.01.2020
Зеленський запропонував ЄС прийняти Україну замість Британії
13:15 22.01.2020
ЄС може перерахувати Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги у лютому
18:15 24.12.2019
Зеленський призначив Тарасюка постпредом при Раді Європи
18:01 20.12.2019
Україна розраховує на підтримку Німеччини на своєму шляху до ЄС у 2020 році
21:01 18.12.2019
Новий єврокомісар з питань розширення ЄС невдовзі відвідає Україну
10:30 13.12.2019
У Єврокомісії підтвердили швидке виділення 500 мільйонів євро допомоги Україні
11:01 12.12.2019
Кулеба: Євросоюз не має підстав для послаблення санкцій проти Росії
19:30 10.12.2019
ЄС не змагається зі США в обсягах допомоги Україні – Єврокомісія
16:01 10.12.2019
У Євросоюзі прокоментували результати "нормандського саміту"
13:45 10.12.2019
Амбіції України вступити в ЄС ніколи не здійсняться - угорська євродепутатка
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Всі новини країни
Армения Армения
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
17:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные отрабатывают элементы контраварийного вождения
10:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении военнослужащие российской военной базы проводят учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:00 29.01.2020
У Болгарії провалився вотум недовіри уряду
18:45 28.01.2020
У Болгарії на мілину сіло українське судно: судноплавство Дунаєм заблоковано
15:41 28.01.2020
До кінця року Болгарія планує замінити половину російського газу на азербайджанський та американський
11:21 28.01.2020
У Болгарії пояснили, чому не одразу затримали фігуранта справи про вбивство Гандзюк
Всі новини країни
Греция Греция
18:40 29.01.2020
Греція хоче встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів
17:30 29.01.2020
ЄС через наплив мігрантів подвоїть персонал із надання притулку в Греції
09:45 28.01.2020
У Греції двох росіян засудили до 395 років позбавлення волі
17:00 27.01.2020
Fitch повысило рейтинг и выдало позитивный прогноз для Греции
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 29.01.2020
ЮВО: На военной базе в Абхазии российские артиллеристы приступили к выполнению боевых стрельб
14:20 29.01.2020
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии готовятся к военному конкурсу
19:50 28.01.2020
Президентка Грузії не зважилася на підтримку нових санкцій проти РФ
17:50 28.01.2020
Грузія у ПАРЄ: Росія досі не виплатила €10 мільйонів компенсації за депортацію 2006 року
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
09:21 20.01.2020
Прем'єр-міністр Молдови відповів на останню критику з боку Румунії
Всі новини країни
Россия Россия
17:15 29.01.2020
ЮВО: Зенитчики осваивают ЗРПК «Панцирь-С» на Черноморском побережье Краснодарского края
16:45 29.01.2020
Противодиверсионный катер Каспийской флотилии выполнил учебные задачи
15:20 29.01.2020
В ПАРЄ оприлюднили проект рішення щодо запровадження санкцій проти Росії
14:40 29.01.2020
РФ обновляет флот для экспорта нефти через Азовское море
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
18:45 23.01.2020
Румыния приостановила сотрудничество с Молдовой
19:45 22.01.2020
Конституційний суд Румунії визнав незаконним обрання спікера Сенату
Всі новини країни
Турция Турция
18:30 29.01.2020
Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией / Видео
16:43 28.01.2020
У Туреччині стався ще один землетрус
08:45 28.01.2020
"Турецьким потоком" поставлений перший мільярд кубометрів газу
13:00 27.01.2020
В турецком Элязыге продолжаются поисково-спасательные работы / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
18:50 29.01.2020
Уряд вирішив ліквідувати морські інспекції в Україні
18:10 29.01.2020
У ПАРЄ дозволили працювати російським делегатам, які голосували за анексію Криму
18:00 29.01.2020
Джемілєв заявив, що маршем на Крим вони хочуть підняти тему окупованого півострова
17:45 29.01.2020
У 2019 році Білгород-Дністровський порт скоротив вантажообіг удвічі
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд