Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель і комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї мають намір у найближчі тижні відвідати Україну.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це єврочиновники заявили на пресконференції за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі у вівторок ввечері.

Боррель заявив, що має намір у найближчі тижні відвідати Україну, щоб показати потужну підтримку ЄС.

"Україна — не лише близький сусід, а є ключовим партнером ЄС. І сьогодні було дуже зрозуміло, що ми рішуче підтримуємо ваш амбітний порядок денний реформ в Україні. Я вже передав це президенту Володимиру Зеленському, і це мій намір, і також намір комісара відвідати Україну у найближчі тижні та наголосити на нашій рішучій підтримці", - заявив Боррель.

За інформацією "Європейської правди", візит глави дипломатії ЄС відбудеться у березні.

Своєю чергою Варгеї додав, що планує відвідати Київ 11 і 12 лютого, аби ознайомитися з роботою українського уряду.