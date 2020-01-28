Глава дипломатії ЄС і єврокомісар із розширення невдовзі приїдуть в Україну
|10:20 29.01.2020
|Украина
Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель і комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї мають намір у найближчі тижні відвідати Україну.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це єврочиновники заявили на пресконференції за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі у вівторок ввечері.
Боррель заявив, що має намір у найближчі тижні відвідати Україну, щоб показати потужну підтримку ЄС.
"Україна — не лише близький сусід, а є ключовим партнером ЄС. І сьогодні було дуже зрозуміло, що ми рішуче підтримуємо ваш амбітний порядок денний реформ в Україні. Я вже передав це президенту Володимиру Зеленському, і це мій намір, і також намір комісара відвідати Україну у найближчі тижні та наголосити на нашій рішучій підтримці", - заявив Боррель.
За інформацією "Європейської правди", візит глави дипломатії ЄС відбудеться у березні.
Своєю чергою Варгеї додав, що планує відвідати Київ 11 і 12 лютого, аби ознайомитися з роботою українського уряду.
Ще на цю тему:
Зеленський запропонував ЄС прийняти Україну замість Британії
Зеленський призначив Тарасюка постпредом при Раді Європи
Новий єврокомісар з питань розширення ЄС невдовзі відвідає Україну
Кулеба: Євросоюз не має підстав для послаблення санкцій проти Росії
ЄС не змагається зі США в обсягах допомоги Україні – Єврокомісія
У Євросоюзі прокоментували результати "нормандського саміту"