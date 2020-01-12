МЗС відреагувло на введення нових санкцій ЄС по Криму
|10:00 29.01.2020
|Крым
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко подякував Європейському Союзу за введення нових санкцій стосовно семи осіб, причетних до так званих “місцевих виборів” в окупованому Криму.
Про це він написав у Twitter, передає УНН.
“ЄС вкотре підтвердив незмінність своєї підтримки суверенітету і територіальної цілісності України шляхом введення санкцій у відповідь на так звані „місцеві вибори“ в окупованому Криму і Севастополі. Вдячний нашим партнерам за солідарність з Україною”, — написав міністр.
Нагадаємо, міністри країн-членів Європейського Союзу у вівторок, 28 січня, схвалили розширення списку підсанкційних осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.
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