У Парламентській асамблеї Ради Європи за результатами другого туру підтримано кандидатуру депутата Держдуми РФ Петра Толстого на посаду віцепрезидента за російською квотою.

Про це поінформував віцепрезидент ПАРЄ від України Олександр Мережко, який у вівторок, 28 січня, вів вечірнє засідання Асамблеї, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За результатами таємного голосування російський делегат отримав 132 голоси "за" та 117 "проти". Для обрання у другому турі необхідно отримати просту більшість голосів.

За результатами першого туру голосування необхідно було отримати підтримку двох третин делегатів, чого не було досягнуто. Тому було проведено другий тур виборів.

У понеділок кандидатури решти 19 віцепрезидентів за національними квотами, включаючи представника від України, були проголосовані автоматично.

Як повідомлялося, напередодні із запереченням кандидатури Толстого виступила представниця української делегації народний депутат Марія Мезенцева. Вона виявила у політичній та публічній діяльності російського депутата прояви антисемітизму та національної ненависті, що є несумісним із діяльністю на посту віцепрезидента ПАРЄ.