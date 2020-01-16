ЮВО: На Каспийской флотилии отработали действия по борьбе за живучесть корабля
|09:30 29.01.2020
|Россия
Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) отработали элементы борьбы за живучесть корабля в Астраханской области.
По легенде учения, во время выполнения задач корабль получил пробоину ниже ватерлинии. Аварийно-спасательная группа (АСГ) немедленно приступила к ликвидации пробоины в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды в отсек, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
Учение корабельных АСГ провели в специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК) «Каспий», где имитируются различные внутренние корабельные помещения и отсеки, что позволяет экипажам кораблей в условиях, максимально приближенных к боевым, отрабатывать навыки по спасению корабля.
Тренировки направлены на способность экипажа обеспечить живучесть корабля в различных боевых и аварийных ситуациях.
В учении были задействованы аварийные партии малых артиллерийских кораблей «Астрахань» и «Волгодонск».
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