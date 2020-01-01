В 2020 году оккупанты обещают Крыму и Севастополю миллиарды на развитие по ФЦП

09:00 29.01.2020   Крым

Оккупированный Крым в 2020 году может получить на выполнение федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития более 77 млрд рублей, Севастополь - порядка 19,7 млрд рублей.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в дирекции по управлению ФЦП.

"В 2020 году на мероприятия и объекты ФЦП планируется выделить республике Крым 77,03 млрд рублей, Севастополю - 19,65 млрд рублей", - отметили в пресс-службе дирекции.

"В 2020 году объем финансирования по программе будет больше, чем в предыдущие годы. Например, в этом году в Севастополе в рамках федеральной целевой программы запланировано финансирование в размере почти 20 млрд рублей, практически столько, сколько город освоил за все время действия программы", - заявили в дирекции.



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