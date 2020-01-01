Аэропорт Симферополь ищет подрядчиков для строительства аэровокзала в Севастополе

08:45 29.01.2020   Крым

Аэропорт Симферополь начал поиск потенциальных подрядчиков для строительства терминала для приема и отправки гражданских самолетов на территории аэродрома Бельбек под Севастополем. 

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, пишет Крыминформ.

«Международный аэропорт Симферополь начал формировать пул компаний, заинтересованных участвовать в тендере на строительство пассажирского терминала гражданского сектора аэропорта Бельбек в Севастополе, – сообщили в пресс-службе. – Заявки от заинтересованных компаний принимаются до 13 февраля 2020 года. После проведения исследования рынка будет объявлен конкурс по выбору генподрядчика строительства терминала в аэропорту Бельбек».

Строительство пассажирского аэровокзального комплекса в оккупированном Севастополе предусмотрено федеральной целевой программой развития Крыма, оно будет осуществляться за счет частных инвестиций – средств ООО «Международный аэропорт «Симферополь». Аэровокзальный комплекс будет включать здание терминала и парковку для спецтехники и автомобилей пассажиров.

«Пассажирский терминал, площадью 860 кв. метров, запроектирован как одноэтажное отдельно стоящее прямоугольное здание. Перрон перед терминалом будет рассчитан на прием самолетов типа АН-24, Gulfstream V, Airbus A319, ТУ-204, ТУ-214 и вертолетов всех типов», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что гражданский сектор аэропорта Бельбек будет рассчитан на обслуживание деловой авиации. 1 марта 2019 года заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров сообщил журналистам, что завершение строительства гражданского терминала запланировано на конец 2020 – начало 2021 года.



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