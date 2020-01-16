В оккупированном Крыму добывающее известняк в местных карьерах АО «Балаклавское рудоуправление» заявило о попытке рейдерского захвата.

«С 30 декабря 2019 года сотрудниками иногородней частной охранной структуры (ООО «ЧОО «Авангард» (Симферополь), нанятыми ООО «Доломит») перекрыто движение по внутренней дороге АО «Балаклавское РУ», по которой происходит отгрузка готовой продукции прдпредприятия. ООО «Доломит», ссылаясь на договор о якобы уборке мусора, подписанный главой Балаклавского муниципального округа Евгением Бабошкиным, фактически пытается захватить территорию и имущество (готовая продукция и техника) АО «Балаклавское РУ» на сумму в десятки миллионов рублей», - сказано в сообщении пресс-службы предприятия, пишут Новости Крыма.

По данным компании, из-за этого «Балаклавское рудоуправление» не может поставлять продукцию потребителям, в том числе и на объекты ФЦП, дороги, школы, больницы, детские сады, ремонт на улице Большая Морская в Севастополе. Подрядчики АО «Балаклавское РУ» с 30 декабря 2019 года вынуждены прекратить свою деятельность и остановить производство, поскольку не могут платить зарплату своим работникам.

«30 декабря АО «Балаклавское РУ» официально обратилось в правоохранительные органы, в том числе в полицию и Росгвардию, с заявлением о незаконной деятельности ООО «ЧОО «Авангард» и ООО «Доломит«… Правоохранительные органы проводят проверку», - сказано в сообщении.

Балаклавское рудоуправление является основным поставщиком сырья на Крымский содовый завод и строительных материалов на инфраструктурные объекты Севастополя и Республики Крым — Крымский мост, дороги, федеральная трасса «Таврида», реконструкция аэропортов в Симферополе и Севастополе.

Коллектив предприятия насчитывает около 600 человек. По итогам работы за 2018 год «Балаклавское РУ» перечислило в бюджеты всех уровней более 480 млн рублей.