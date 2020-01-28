Боинг ВМС США провел мониторинг черноморского побережья России

19:35 28.01.2020   Крым

Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США проводит разведывательный полёт у черноморского побережья России.

Под наблюдение попали Анапа, Геленджик, Новороссийск.

Об этом сообщается на ресурсе PlaneRadar, передает Флот2017.

Американский разведчик проводил работу на высоте свыше 9 тыс.м.

Отметим, что на побережье Кавказа проходят учения дивизионов мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» ЧФ РФ по развертыванию и подготовке комплексов к применению.

Боевые расчеты ракетных комплексов провели развертывание пусковых и машин боевого управления в назначенных районах и отработали алгоритм действий по выполнению электронных пусков по морским целям.

Справка:

Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon (рус. Боинг P-8 «Посейдон») предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки.

Технические характеристики:

Экипаж: 9 (2 пилота, 7 операторов)

Длина: 39,47 м

Размах крыла: 37,64 м

Высота: 12,83 м

Площадь крыла: 133,59 м²

Масса пустого: 41 434 кг

Максимальная взлётная масса: 85 820 кг

Масса топлива во внутренних баках: 34 096 кг

Силовая установка: 2 × ТРДД CFM International CFM56-7B

Тяга: 2 × 120 кН

Лётные характеристики

Максимальная скорость: 907 км/ч

Крейсерская скорость: 815 км/ч

Скорость патрулирования/поиска: 333 км/ч на высоте 60 м

Боевой радиус: 3 700 км

Перегоночная дальность: 8 300 км (4500 миль)

Практический потолок: 12 500 м



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