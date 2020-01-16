Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 28, 29 января

21:00 29.01.2020   Россия

По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 28 и 29 января прошли следующие мероприятия:

1.В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи боевых вертолетов Ми-28Н, Ми-8АМТШ и Ми-35 авиаполка Южного военного округа, базирующегося в Ставропольском крае, выполнили ряд специальных задач в условиях горно-лесистой и равнинной местности Северного Кавказа.

Летчики отработали огневую поддержку штурмовых отрядов, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива и горной местности.

Кроме того, пилоты совершенствовали навыки обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

Также экипажи и подразделения наземных служб отработали действия по подготовке к перебазированию авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы.

В учебно-тренировочных полетах приняли участие около 40 военнослужащих летного состава, было задействовано более 10 вертолетов армейской авиации ЮВО.

2. На Северном Кавказе стартовал второй этап армейского международного конкурса «Мастера артиллерийского огня-2020», проводимый среди 120-мм минометных расчетов и взводов мотострелковых соединений 58-й общевойсковой армии ЮВО.

Торжественное открытие конкурса состоялось в мотострелковом соединении 58-й армии ЮВО, дислоцированном в Северной Осетии. Во втором этапе конкурса среди минометных расчетов и взводов мотострелковых соединений принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

В ходе отборочного этапа, который продлится до 30 января, артиллеристы будут состязаться в боевой стрельбе из 120-мм минометных комплексов «Сани», выполнении нормативов по тактической, технической и специальной подготовке.

Минометным расчетам и взводам на маршруте трассы предстоит преодолеть такие препятствия как «холм», «косогор», «макет колейного моста», «ограниченный проход с поворотами», «обозначенный проход в минно-взрывном заграждении», а также выполнить огневые задачи по поражению целей из 120-мм минометного комплекса 2С12А «Сани», ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, автомата АК-74 и пулемета ПКТ, установленного на многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный МТ-ЛБ.

3. На полигоне Прудбой в Волгоградской области  в ходе ротного тактического учения мотострелков соединения Южного военного округа (ЮВО) впервые будет применён тактический воздушный десант.

Личный состав в составе подразделений совершит марш в район боевого применения в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и огневых засад условного противника для выполнения поставленных задач.

В ходе учения будет отработана высадка передовых групп десанта, захват плацдарма приземления, обеспечение выдвижения главных сил. Мотострелкам предстоит захватить указанный рубеж, уничтожить силы условного противника и удержать захваченный плацдарм до подхода главных сил. Также минометными расчетами будет отработан порядок погрузки 120-мм миномётов в вертолет, а также выгрузка из него в районе применения.

Мотострелковым подразделениям предстоит действовать в ночное время в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления и химического заражения местности.

В учении принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники, в том числе многоцелевые вертолеты Ми-8 АМТШ и ударные Ми-28.

4. Батальонные тактические группы мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Чечне, приступили к проведению боевых стрельб штатным снарядом на общевойсковом полигоне Гвардеец.

В ходе занятий, которые продлятся до конца недели, в условиях горно-лесистой местности военнослужащие отработают управление огнем штатных и приданных подразделений с выполнением учебно-боевых стрельб из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, самоходных гаубиц «Акация», минометов «Сани», автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

На общевойсковом полигоне установлено более 300 различных статических и динамических мишеней, современные модульные комплексы стрельбищного оборудования оснащены компьютерами и радиопередающими устройствами. Итогом стрельб станет двустороннее ротное тактическое учение.

На учебные мероприятия привлечено более 1,8 тыс. военнослужащих, задействовано около 150 единиц вооружения и военной техники.

5. 29 января в Карачаево-Черкесии связисты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к отборочным мероприятиям конкурса «Уверенный прием».

Все задачи военнослужащие будут выполнять с помощью новейшей специальной техники радиостанций Р-166, цифровых радиорелейных станций Р-431АМ, командно-штабных машин Р-149АКШ.

В ходе выполнения конкурсных заданий связисты в полевых условиях на время отрабатывают прокладку проводных линий связи, передают и принимают в автоматическом режиме значительные объемы информации.

Все задачи выполняются связистами в условиях радиопомех со стороны условного противника. В ходе подготовки расчетов основное внимание уделено выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем, учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

Лучшие связисты примут участие в армейском этапе конкурса по выучке подразделений и специалистов связи «Уверенный прием».

6. Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили бронетехнику условного противника на полигоне Прудбой в рамках ротных тактических учений (РТУ) в Волгоградской области.

В ходе выполнения боевых стрельб танкисты вели стрельбу из современных танков Т-90А штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущуюся технику, противотанковый гранатометный расчет и артиллерию условного противника на дистанциях от 300 до 2,2 тыс. м.

Мотострелки совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками отработали задачи ведения оборонительных и наступательных действий, блокирования и уничтожения условного противника.

В учении, которое продлится до конца недели, принимают участие около 1 тыс. военнослужащих, задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники.

7. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) соединения Южного военного округа  провели комплексную тренировку по отражению нападения одиночных и групповых воздушных целей на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках слаживания батарей.

Управление средствами ПВО осуществлялось с использованием современного комплекта автоматизированной системы управления «Барнаул-Т», при этом управление ударами средств ПВО велось по условным целям.

При выполнении задач боевые расчеты выполнили электронные пуски ракет по целям, имитирующим как одиночные, так и групповые воздушные объекты на различных высотах и скоростях.

Специалисты боевых комплексов выполнили нормативы по их развертыванию и приведению в готовность, а также задачи по разведке целей, их классификации и сопровождению.

Кроме того, была выполнена маскировка позиций, организация системы связи и управления в условиях пересеченной местности.

В тренировке приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники, в том числе ЗРС «Тор-М2», ЗРПК «Тунгуска-М» и ЗРК «Стрела-10».

8. В горной мотострелковой бригаде ЮВО в Карачаево-Черкесии военнослужащие вьючно-транспортного взвода приняли участие в тактико-специальном учении по доставке грузов в высокогорные районы Кавказского хребта.

В горно-лесистой местности подразделение преодолело горные и снежные преграды. В ходе планового тактического учения лошадей сформировали в связки. Каждая связка из четырех лошадей обеспечила доставку до 250 кг груза при совершении суточного перехода протяженностью в 25-30 км. Лошади действовали в интересах минометной батареи, осуществляя подвоз боеприпасов и вооружения к позициям.

В зимнем периоде обучения вьючные лошади применяются при выполнении учебно-боевых задач в условиях труднодоступной горной местности, при перевозке грузов на участках, где ограничено или невозможно применение других видов транспорта.

Вьючно-транспортный взвод является одним из подразделений материально-технического обеспечения горной бригады. В нем насчитывается более 80 вьючных лошадей карачаевской и монгольской пород.



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