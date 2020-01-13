Игорь Вайль, так называемый «глава госкомводхоза республики» заявил, что оккупированный Крым получает воду из 14 водохранилищ естественного стока и 8 водохранилищ, которые ранее наполнялись из системы Северо-Крымского канала.

На данный момент вода в эти 8 водохранилищ поступает из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подземных водозаборов, передает Флот2017.

Центральный, Северный и Западный Крым снабжаются из подземных источников. Оккупанты уверяют, что водоснабжение этих регионов Крыма стабильное и не зависит от времени года, хотя летом уровень воды почему-то падает. Также уверяют, что дефицита водоснабжения этой части Крыма нет.

Севастополь, Симферополь, Симферопольский, Бахчисарайский, Белогорский и частично Кировский район, Южный берег Крыма снабжаются питьевой водой из водохранилищ речного наполнения. Оккупационный гидромет официально заявляет, что в декабре 2019 года осадки носили «локальный характер и крайне неравномерно распределялись по территории бассейнов рек».

Ведомство отмечает, что недобор осадков в Крымских горах составляет 45% осадков, а в реках сохраняется низкая водность.