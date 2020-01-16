Українка розлютила голову делегації Росії в ПАРЄ запитанням про Крим
|21:01 28.01.2020
|Крым
Українська журналістка розлютила віцеспікера нелегітимної Держдуми Росії, главу делегації країни-агресора в ПАРЄ Петра Толстого запитанням про окупацію Криму.
Суперечку між ними навіть показали в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" повідомляє OBOZREVATEL.
Так, українка підійшла до скандального українофоба і запитала, чи є у світі країни, які вважають, що історія з Кримом – це возз'єднання з Росією, а не анексія української території?
"Нашу позицію підтримує народ Росії, нам цього достатньо", – роздратовано огризнувся одіозний Толстой.
Однак журналістка уточнила своє запитання і попросила сказати, чи підтримує хтось у Європі захоплення українського півострова.
"В Європі це найбільша європейська країна – Російська Федерація", – відрізав розлючений росіянин і поспіхом втік від ЗМІ.
Як повідомлялося раніше :
раніше Толстой нахабно висловився про українську делегацію в ПАРЄ, заявивши, що у її представників нібито присутнє "малоросійське бачення сучасного світу".
Також скандальний віцеспікер нелегітимної Держдуми зганьбився публічною образою України та Грузії. Він назвав їх "злобними інвалідами", які існують лише завдяки Росії.
Крім того, в липні російський депутат накинувся на грузинську журналістку в кулуарах ПАРЄ. Він намагався переконати її в законності окупації Південної Осетії та Абхазії й агресивно вигукував, що ці території ніколи не будуть звільнені.
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