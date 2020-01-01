З початку 2020 року до анексованого Криму через адміністративний кордон із Херсонською областю не пропустили 78 людей .

Про це повідомив проєкту Радіо Свобода начальник пресслужби Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Іван Шевцов.

«Головна причина відмов – відсутність необхідних документів. Наприклад, їде мама з дитиною, а від тата немає доручення. Ми їх не пропускаємо. З Криму на материкову Україну прикордонники пропускають усіх громадян України. Але якщо людина в’їхала до Криму через Керченський міст або літаком до Сімферополя, в цьому випадку забороняється в’їзд в Україну, як мінімум на 3 роки», – сказав Шевцов.

За інформацією ДПСУ, загалом за 2019 рік відмову у в’їзді до Криму через адмінкордон отримали 1419 осіб.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольні пункти в’їзду-виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».