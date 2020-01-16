Сенцов розповів Конгресу США про зізнання російських військових, які захоплювали Крим
|20:15 28.01.2020
|Крым
Український режисер і колишній бранець Кремля Олег Сенцов виступив у Конгресі США із заявою щодо умов утримання в’язнів Росією та переповів зізнання військових РФ, які захоплювали Крим.
Про це повідомляє УНІАН.
За словами українця, російський президент захопив Крим, оскільки громадяни скинули режим «прямого підлеглого Путіна» Януковича.
Також режисер згадав про умови утримання у російських тюрмах.
«Одна з тортур у російських тюрмах — удушення пластиковим пакетом. Я бачив її в американському кіно, і не міг зрозуміти, чому люди ламаються. Але в тебе забирають твій найголовніший інстинкт - дихати. І тоді тебе охоплює неймовірний тваринний страх, з яким складно боротись», – сказав він.
Сенцов додав, що саме у тюрмі зустрівся з учасником анексії Криму: Крім того, колишній бранець Кремля згадав розмову з колишнім військовим РФ, який брав участь в анексії Криму: «В тюрмі я зустрів засудженого офіцера ГРУ, який детально розповів, як відбувалось захоплення Криму. Він брав у цьому участь. Потім цей офіцер воював на Донбасі — він казав, що найжорстокіше до українців поводились саме росіяни».
Раніше Сенцов закликав Організацію Об’єднаних Націй боротися за решту українських бранців у Росії.
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