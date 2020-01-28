Під час візиту до Парламентської асамблеї Ради Європи президентка Грузії Саломе Зурабішвілі уникнула відповіді на запитання про нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

На виступ та спілкування Зурабішвілі з депутатами було відведено 60 хвилин, зазвичай іноземні лідери лишають більшу частину цього часу для відповідей на запитання. Всупереч цій традиції, Зурабішвілі говорила 50 хвилин та лишила мінімум часу для запитань. На єдине запитання, що стосувалося покарання Росії за агресію проти Грузії, вона так і не відповіла.

Представник української делегації Олексій Гончаренко ("Євросолідарність") попросив Зурабішвілі пояснити, чи підтримає офіційний Тбілісі ідею запровадження нових санкцій проти РФ, оскільки механізм їх запровадження зараз обговорюється у Раді Європи.

Лідерка Грузії уникла коментарів по суті, лише зауваживши, що Росії простіше уникати санкції в рамках "старого" санкційного механізму – моніторингового. "Росія справді не виконує свої зобов’язання. Проблема тут в тому, що чим більша держава – тим менша до неї увага у рамках моніторингових процедур", - сказала Зурабішвілі.

Варто зауважити, що глава МЗС Грузії та чинний головуючий у Комітеті міністрів Ради Європи Давід Залкаліані, що виступав у ПАРЄ в понеділок, також уникав згадок про покарання Росії за агресію проти Грузії та України.

Як відомо, 20% території Грузії нині перебувають під російською окупацією.