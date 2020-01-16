Прокуратура АРК повідомила про підозру судді підконтрольного Росії Верховного суду Криму за фактами переслідування учасників проукраїнського мітингу біля будівлі Верхової Ради Криму 26 лютого 2014 року .

Як передає Радіо Свобода, йдеться про суддю Олексія Козирева.

«Окупаційні «правоохоронці» під час «досудового слідства» стверджували, що саме проукраїнськи налаштовані учасники мітингу провокували заворушення 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради АР Крим. За вказаними фактами вони, в порушення ст. 70 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року (далі Конвенція), висунули звинувачення одному з керівників Меджлісу кримськотатарського народу та іншим активістам», – зазначили у прокуратурі.

Як вказують у відомстві, в подальшому під час судового розгляду підконтрольні Росії судді в Криму, порушуючи вимогу міжнародних конвенцій, «позбавили обвинуваченого процесуальних прав і засобів захисту», незаконно судили і винесли вирок.

Святошинський районний суд Києва раніше заочно визнав винним суддю Красногвардійського районного суду Криму в державній зраді, призначивши покарання – 12 років позбавлення волі. У жовтні цей же суд визнав винною у зраді суддю Севастопольського апеляційного суду АР Крим.

У липні 2019 року такий же термін за аналогічною статтею призначили судді з Криму.

Також Прокуратура АРК повідомила про підозру двом суддям підконтрольного Росії Верховного суду Криму, які брали участь у процесі щодо «справи 26 лютого».