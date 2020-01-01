Заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін стверджує, що розширені санкції проти 7 росіян, відповідальних за вибори в окупованому Криму, ніяк не вплине на анексію півострова.

Про це він заявив пропагандистському телеканалу, повідомляє УНІАН.

«Подібна політика ніяким чином не зможе вплинути на минулі вибори, як і на повернення Криму до складу Росії. Подібні дії можна розцінювати як черговий раунд агонії з боку ЄС», – сказав він.

Російський депутат вважає, що мешканці окупованого Криму «бачать економічний підйом і всі дії уряду Росії, спрямовані на покращення ситуації на півострові».

Як повідомлялося раніше, міністри Євросоюзу ухвалили рішення додати в санкційний список сімох осіб, які брали участь в організації незаконних виборів в окупованому Росією Криму у вересні 2019 року.

Зокрема, під санкції потрапили так звані "чиновники" окупованого Криму. За даними російських ЗМІ, санкції поширюються на "т.в.о. губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, "главу Ради міністрів" Юрія Гоцанюка, "заступника голови Законодавчих зборів" Севастополя Катерину Алтабаєву. Крім того, під санкції потрапили "глава виборчкому" Севастополя Сергій Даниленко, а також ще три людини, посади яких поки встановити не вдалося.



