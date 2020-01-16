Куратор оккупированного Крыма в правительстве России стал Марат Хуснуллин
|17:27 28.01.2020
|Крым
Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин стал новым куратором оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Крым Информ.
С 2014 года оккупированный Крым и Севастополь в правительстве России курировал вице-премьер Дмитрий Козак.
Он ушел в отставку 15 января и стал заместителем руководителя администрации президента.
Марат Хуснуллин был назначен вице-премьером 21 января. До этого работал заместителем мэра Москвы.
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