При сегодняшнем нормативе ежесуточного потребления воды хватит до июня.

Об этом заявил так называемый «глава» «госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики» Игорь Вайль, передает Флот2017.

«Наполнение водохранилищ напрямую зависит от водности рек, погодных условий и осадков. Водохранилища естественного стока наполнены на 37%. Данных полезных запасов воды, без учета притоков, достаточно для водоснабжения до июня текущего года», — сообщил «глава госкомитета».

По данным «госкомитета» объем наполнения наливных питьевых водохранилищ восточной части Крыма составляет 28,4 млн кубометров, что составляет всего 30% от запланированного объема. В тоже время водохранилища естественного стока заполнены в объёме 96,5 млн кубометров или 38% от запланированной нормы потребления