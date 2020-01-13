Оккупанты признали официально — воды в Крыму до июня
|19:01 28.01.2020
|Крым
При сегодняшнем нормативе ежесуточного потребления воды хватит до июня.
Об этом заявил так называемый «глава» «госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики» Игорь Вайль, передает Флот2017.
«Наполнение водохранилищ напрямую зависит от водности рек, погодных условий и осадков. Водохранилища естественного стока наполнены на 37%. Данных полезных запасов воды, без учета притоков, достаточно для водоснабжения до июня текущего года», — сообщил «глава госкомитета».
По данным «госкомитета» объем наполнения наливных питьевых водохранилищ восточной части Крыма составляет 28,4 млн кубометров, что составляет всего 30% от запланированного объема. В тоже время водохранилища естественного стока заполнены в объёме 96,5 млн кубометров или 38% от запланированной нормы потребления
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