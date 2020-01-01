На півночі Болгарії українське судно сіло на мілину, внаслідок чого судноплавство по річці Дунай заблоковано.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

“Докладалися зусилля для вивезення українського корабля, оскільки 15 інших суден утримувались через інцидент біля міста Белене. Немає інформації про те, які вантажі перевозили ці судна”, — сказано у повідомленні.

Влада Болгарії заявила, що капітана українського судна буде оштрафовано за те, що він не дотримувався обмеження по глибині.

Дунай є важливим транспортним маршрутом для нафтопродуктів, а також для експорту зерна у східноєвропейські країни.

Зазначається, що не відразу зрозуміло, коли Дунай буде відновлений для судноплавства.

Нагадаємо, біля берегів Греції у Егейському морі судно з українцями на борту потрапило у шторм і зазнало аварії.