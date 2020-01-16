У Харкові скасували концерт російського коміка через його виступ в окупованому Криму
|18:30 28.01.2020
|Крым
В Одесі скасували Stand Up-концерт білоруського і російського коміка Ідрака Мірзалізаде через його виступ в окупованому Криму у 2016 році.
Про це повідомляє УНН із посиланням на громадську організацію "Світанок".
"Ще один виступ "кримнашиста" скасовано. Цього разу Ідраку Мірзалізаде, який планував виступити у Палаці студентів ХПІ 22 лютого. Він мав виступ у окупованому Криму у 2016 році", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що нещодавно комік був внесений до бази "Миротворець".
Нагадаємо, прикордонники не пустили в Україну трьох російських політиків.
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