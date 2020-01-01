Миколаївське ПКБ MDEM у 2019 році приймало участь в розробці проєктів електричних пасажирсько-автомобільних поромів, що будує Румунська верф Damen Shipyards Galati на замовлення уряду Онтаріо (Канада).

Перший пором проєкту DRFe 6819 E3 вже спущений на воду наприкінці 2019 року. Другий – проєкту DRFe 9819 E3 буде побудований в 2020 році, повідомляє Миколаїв - місто корабелів.

Ці пороми забезпечать швидке та комфортне доставлення пасажирів та транспорту в системі Великих Озер Канади. Запланований обсяг перевезень щорічно складає – більш ніж 1 млн. пасажирів та 500 тис. транспортних засобів між островом Вулф та Кінгстоном й 270 тис. пасажирів та 130 тис. транспортних засобів, що подорожують на острів Амхерст.

Електричні пасажирсько-автомобільні пороми проєктів DRFe 6819 E3 та DRFe 9819 E3 мають гібридну силову установку, що складається з 2-х дизель-генераторів та акумуляторних батарей. Інтегровані системи живлення дозволяють заряджати батареї від берегових джерел під час вантажних операцій. Судна оснащені азимутальними гвинто-стерновими колонками льодового класу та можуть експлуатуватися при температурі до -25 градусів. В проєкт закладено підвищену безпеку – машинне відділення розділено на два повністю незалежні відсіки, що забезпечує повернення в порт при будь яких пошкодженнях одного з них.

Загальні характеристики порому DAMEN ROAD FERRY 6819 E3:

Довжина, м – 71.70

Ширина, м – 19.80

Висота борту, м – 4.20

Осадка, м – 2.90

Швидкість, вуз – 12

Місткість – 300 пасажирів, 40 автомобілів

Дизель-генератори кВт/ч – 2 х 1800

Гвинто-стернові колонки льодового класу, кВт – 4 х 520

Загальні характеристики порому DAMEN ROAD FERRY 9819 E3:

Довжина, м – 98.40

Ширина, м – 19.80

Висота борту, м – 4.20

Осадка, м – 2.90

Швидкість, вуз – 13.5

Місткість – 399 пасажирів, 80 автомобілів

Дизель-генератори кВт/ч – 2 х 1800

Гвинто-стернові колонки льодового класу, кВт – 4 х 520