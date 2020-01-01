В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
|18:15 28.01.2020
|Румыния
Миколаївське ПКБ MDEM у 2019 році приймало участь в розробці проєктів електричних пасажирсько-автомобільних поромів, що будує Румунська верф Damen Shipyards Galati на замовлення уряду Онтаріо (Канада).
Перший пором проєкту DRFe 6819 E3 вже спущений на воду наприкінці 2019 року. Другий – проєкту DRFe 9819 E3 буде побудований в 2020 році, повідомляє Миколаїв - місто корабелів.
Ці пороми забезпечать швидке та комфортне доставлення пасажирів та транспорту в системі Великих Озер Канади. Запланований обсяг перевезень щорічно складає – більш ніж 1 млн. пасажирів та 500 тис. транспортних засобів між островом Вулф та Кінгстоном й 270 тис. пасажирів та 130 тис. транспортних засобів, що подорожують на острів Амхерст.
Електричні пасажирсько-автомобільні пороми проєктів DRFe 6819 E3 та DRFe 9819 E3 мають гібридну силову установку, що складається з 2-х дизель-генераторів та акумуляторних батарей. Інтегровані системи живлення дозволяють заряджати батареї від берегових джерел під час вантажних операцій. Судна оснащені азимутальними гвинто-стерновими колонками льодового класу та можуть експлуатуватися при температурі до -25 градусів. В проєкт закладено підвищену безпеку – машинне відділення розділено на два повністю незалежні відсіки, що забезпечує повернення в порт при будь яких пошкодженнях одного з них.
Загальні характеристики порому DAMEN ROAD FERRY 6819 E3:
Довжина, м – 71.70
Ширина, м – 19.80
Висота борту, м – 4.20
Осадка, м – 2.90
Швидкість, вуз – 12
Місткість – 300 пасажирів, 40 автомобілів
Дизель-генератори кВт/ч – 2 х 1800
Гвинто-стернові колонки льодового класу, кВт – 4 х 520
Загальні характеристики порому DAMEN ROAD FERRY 9819 E3:
Довжина, м – 98.40
Ширина, м – 19.80
Висота борту, м – 4.20
Осадка, м – 2.90
Швидкість, вуз – 13.5
Місткість – 399 пасажирів, 80 автомобілів
Дизель-генератори кВт/ч – 2 х 1800
Гвинто-стернові колонки льодового класу, кВт – 4 х 520
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