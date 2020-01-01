У Туреччині стався ще один землетрус
|16:43 28.01.2020
|Турция
Підземні поштовхи магнітудою 4,8 зафіксовано в західній провінції Туреччини Манісі.
Про це повідомляє Анадолу з посиланням на Управління з запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), передає Укрінформ.
"У районі Киркагач турецької провінції Маніса стався землетрус магнітудою 4,8", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили в управлінні, підземні поштовхи зафіксовано о 14:26 за місцевим часом 28 січня.
Осередок землетрусу залягав на глибині близько семи кілометрів.
Як повідомлялося, на сході Туреччини 24 січня стався землетрус магнітудою 6,8, в результаті якого загинула 41 людина. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в повіті Сивридже в провінції Елязиг.
За даними AFAD, після землетрусу зафіксовано 228 афтершоків магнітудою 4,0 і вище.
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