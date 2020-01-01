Росія не виконує рішення Європейського суду з прав людини щодо виплати 10 млн євро жертвам депортації 2006 року.

На цьому наголосила президент Грузії Саломе Зурабішвілі у своєму зверненні до Парламентської асамблеї Ради Європи 28 січня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Цей позов було внесено у 2014 році. Рішення Великої палати (ЄСПЛ – ред.) щодо компенсації у сумі 10 млн євро для 1400 грузинів було ухвалене лише 31 січня 2019 року. І до сьогодні Росія ігнорує це рішення і не виконує свої зобов'язання», - заявила президент Грузії.

Зурабішвілі звернулася до керівництва Ради Європи та країн-членів з проханням продовжити тиск на російське керівництво, щоб примусити Москву виконати свої зобов'язання та без подальших затримок виплатити компенсацію жертвам.

Президент також повідомила, що нині у ЄСПЛ розглядається позов Грузії проти Росії у зв'язку із російською агресією 2008 року, але рішення у цій справі досі немає.

Як повідомлялося, 31 січня 2019 року ЄСПЛ задовольнив позов Грузії та зобов'язав Росію виплатити 10 млн євро компенсації за депортацію грузинів у 2006 році.

У 2006 році у Грузії заарештували чотирьох чоловіків, яких звинуватили у співробітництві з російським ГРУ. У відповідь на це РФ почала висилати грузинських громадян нібито за порушення візового режиму.