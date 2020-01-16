У Раді закликали НАТО вирішити питання з наданням Україні ПДЧ
|17:15 28.01.2020
|Украина
Перший заступник голови Верховної ради України Руслан Стефанчук 28 січня під час засідання Ukraine-NATO Interparlamentary Council (UNIC) у Брюсселі закликав альянс вирішити питання з наданням Україні Плану дій по членству в НАТО.
Про це замглави Ради написав у своєму Facebook, повідомляє РБК-Україна.
У ході свого виступу перший віце-спікер парламенту запевнив про незмінність українського курсу на набуття членства в НАТО. Особлива увага була відведена питанням поглиблення співпраці між військовими України та альянсу в Чорноморському і Східносередземноморському регіоні.
"Окремо було підкреслено, що необхідно активізувати вирішення питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО", - вказано у повідомленні Стефанчука.
Крім того, парламентар назвав основним пріоритетом у роботі з альянсом приєднання України до Програми розширення можливостей (EOP). За його словами, зазначена програма є технічним інструментом практичної взаємодії українських військових для зміцнення їх взаємосумісності з підрозділами держав-членів НАТО.
Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Єгор Божок заявив, що Україна для отримання Плану дій щодо членства в НАТО повинна виконати ряд умов, в тому числі в оборонній сфері.
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