Менеджмент російської держмонополії ПАТ "Газпром" під час European Gas Conference 2020, яка проходить у Відні, пообіцяв, що російська сторона сама добудує газопровід Nord Stream 2.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заступника голови правління Газпрому Олену Бурмістрову.

"Будівництво газопроводу Nord Stream 2 буде завершене російською стороною", - сказала Бурмістрова.

За її словами, проект побудований вже майже на 94%.

Один із варіантів добудови магістралі - російськими потужностями. У 2015 році Газпром купив багатоцільове будівельне судно "Академик Черский". Зараз воно проходить масштабну модернізацію.

Як повідомлялося, проект будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу в Європу в обхід України здійснював російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками російського газопроводу є США, Польща і країни Балтії.

Раніше передбачалося, що Nord Stream 2 буде запущений до кінця 2019 року.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає накладення санкцій на російські газопроводи Nord Stream-2 і "Турецький потік".

Після цього швейцарська компанія Allseas, яка займалася укладанням труб для Nord Stream 2, зупинила роботи.

11 січня 2020 року після переговорів у Москві з канцлером ФРН Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін висловив сподівання, що газопровід буде добудований до кінця поточного року або ж у першому кварталі 2021 року.