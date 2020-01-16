Росія заявляє, що може сама добудувати Nord Stream 2
|16:51 28.01.2020
|Россия
Менеджмент російської держмонополії ПАТ "Газпром" під час European Gas Conference 2020, яка проходить у Відні, пообіцяв, що російська сторона сама добудує газопровід Nord Stream 2.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заступника голови правління Газпрому Олену Бурмістрову.
"Будівництво газопроводу Nord Stream 2 буде завершене російською стороною", - сказала Бурмістрова.
За її словами, проект побудований вже майже на 94%.
Один із варіантів добудови магістралі - російськими потужностями. У 2015 році Газпром купив багатоцільове будівельне судно "Академик Черский". Зараз воно проходить масштабну модернізацію.
Як повідомлялося, проект будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу в Європу в обхід України здійснював російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.
Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками російського газопроводу є США, Польща і країни Балтії.
Раніше передбачалося, що Nord Stream 2 буде запущений до кінця 2019 року.
20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає накладення санкцій на російські газопроводи Nord Stream-2 і "Турецький потік".
Після цього швейцарська компанія Allseas, яка займалася укладанням труб для Nord Stream 2, зупинила роботи.
11 січня 2020 року після переговорів у Москві з канцлером ФРН Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін висловив сподівання, що газопровід буде добудований до кінця поточного року або ж у першому кварталі 2021 року.
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