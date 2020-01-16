Обмін полоненими продовжать обговорювати на завтрашній зустрічі ТКГ
|16:21 28.01.2020
|Крым
Питання обміну полоненими продовжать обговорювати на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 28 січня.
Про це на конференції "ОБСЄ в Україні у 2019 році" заявив координатор в рамках гуманітарної підгрупи Тоні Фріш, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, на засіданнях контактної групи обговорюється багато різних гуманітарних питань.
"У тому числі обмін утримуваними особами, доступ до людей, які потребують допомоги, особливо до представників найбільш вразливих верств населення. Як я вже сказав, основним гуманітарним питанням був обмін і одночасне звільнення утримуваних осіб", - зазначив Фріш.
Він також додав, що гуманітарна підгрупа працює над пошуком зниклих безвісти і відкриттям нових пунктів пропуску.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Росія почали переговори про обмін полоненими. За словами президента Володимира Зеленського, обговорюються два треки обміну - з Росією і так званими "республіками Донбасу".
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