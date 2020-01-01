У Міністерстві енергетики Болгарії повідомили, що до кінця 2020 року там планують замінити половину всього газу, який країна отримує з Росії, на газ з Азербайджану та американський скраплений газ (СПГ).

Про це повідомила міністерка енергетики країни Теменужка Петрова, передає Громадське.

Зокрема, азербайджанський газ Болгарія планує отримувати трубопроводом TANAP, який запустили напередодні. Крім цього, Болгарія планує збільшити купівлю американського СПГ, який постачається до країни з терміналу, розташованого у Греції.

Наразі Болгарія споживає 3 мільярди кубометрів газу на рік. Майже 100% цього газу постачається з Росії. Раніше російський газ до Болгарії надходив через територію України, однак на початку 2020 року Росія запустила обхідний трубопровід — «Турецький потік». За його допомогою російський газ до Болгарії постачається в обхід України, що вплинуло на розмір отриманих Україною доходів від транзиту газу.

Напередодні стадо відомо, що Газпром поставив «Турецьким потоком» перший мільярд кубометрів газу в обхід України.