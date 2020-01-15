В период с 18 по 24 января морпортами Украины на экспорт было отгружено 1,16 млн т основных зерновых культур, что на 5% превышает показатель предыдущей недели (1,11 млн т с учетом актуализации данных).

В частности, в отчетный период объемы экспорта пшеницы уменьшились более чем в 2 раза на 61% и составили 101 тыс. т против 260 тыс. т на прошлой неделе. В то же время экспорт кукурузы вырос на 26% в сравнении с прошлой неделей и составил 1,06 млн т, а ячмень не отгружался, последний показатель составил 11 тыс. т, информирует enovosty.com/news.

Согласно сообщению, в ТОП-3 направлений экспорта основных зерновых из Украины по итогам недели вошли Египет (239 тыс. т), Турция (226 тыс. т) и Нидерланды (154 тыс. т).

С учетом актуализации данных лидером по объемам перевалки основных зерновых на экспорт в 2019/20 МГ остается порт Николаев (11,54 млн т). Второе место занимает порт Черноморск (7,54 млн т), третье — порт Пивденный (6,57 млн т).



